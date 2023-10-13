T.C HEKİMHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

Esas No İli İlçesi Mahallesi Parsel No

2016/308 Malatya Hekimhan Fatih 312 ada 12 parsel

Yukarıda tapu kaydı yazılı bulunan taşınmazlarla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma davası açıldığı 30/09/2021 havale tarihli bilirkişi raporunda 61.646,50 TL kamulaştırma bedelinin tespit edildiği bilirkişi raporuna karşı tarafınızaHMK 281. maddesi gereğince iki haftalık süre verildiği, duruşmanın ise 28/11/2023 günü saat 09:15'e bırakıldığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.14/09/2023