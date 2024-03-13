T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Mart 2024 / 00:01



Dosya No : 2019/156 Esas

İ L A NSANIK: PATMA DZHURAEVA, Melikahon ve Turgunbay kızı,

1989 KIRGIZİSTAN doğumlu,

Bilinen son adresi Zhala-Abad Region, Zhalal-Abad City, J. Tadzıbayev Street House

Number 78 Kırgızistan

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 15/01/200 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

..... sanık PATMA DZHURAEVA'nın üzerine atılı bulunan "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçundan cezalandırılması istemi ile Mahkememize kamu davası açılmış ise de; resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun kanundaki yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK'nun 223/2-a maddesi uyarınca müsnet suçtan sanığın BERAATİNE,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04.03.2024

Hakim 266930

e-imzalıdır