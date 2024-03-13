T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Mart 2024 / 00:01



Dosya No : 2018/383-Ceza Dava Dosyası

İ L A NSANIK: SEIMUR OSMANOVI, Polat ve Nenehanım oğlu,

11/09/1991 RUSTAVI doğumlu,

VİLLAGE ALGETİS MEVENAKHEOBİS MEURNEOBA, MARNEULİ/GEORGIA

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 29/06/2022. Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık SEIMUR OSMANOVI üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan, ....... 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesi uyarınca........ 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,

............. CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, -Sanığın 5271 sayılı CMK 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içindeitiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04.03.2024

Hakim 266930

e-imzalıdır