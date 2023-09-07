T.C. HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2023 / 00:01

Horasan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/108 Esas sayılı dava dosyası ile; Erzurum ili, Horasan ilçesi, Camiikebir Mahallesi 83 Ada6 parsel numaralı taşınmazdan kamulaştırılmasına karar verilen 3.908,12 m2kısmı üzerinde irtifak hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescili talep edilmiş olmakla, iş bu dava konusu ilgililere ilan ve tebliğ olunur.06/07/2023