T.C. HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2023 / 00:01

Horasan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/106 Esas sayılı dava dosyası ile; Erzurum ili, Horasan ilçesi, Aşağı Tahirhoca Mahallesi, 169 Ada 48 parsel numaralı taşınmazdan kamulaştırılmasına karar verilen 196,00 m2 kısmı üzerinde mülkiyet hakkının ve 4188,28 m2kısmı üzerinde irtifak hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescili talep edilmiş olmakla, iş bu dava konusu ilgililere ilan ve tebliğ olunur. 06/07/2023