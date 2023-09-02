T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/35 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü

MEVKİİLERİ : Kırmızı Tarla Mevkii

ADA NUMARALARI : 101 ve 116

PARSEL NUMARALARI : Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 101 ada 19 parsel(ifrazen 101 ada 145 ve 146 parseller) ve Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 116 ada 5 parsel (ifrazen 116 ada 30 parsel) sayılı taşınmazlardır.

VASIFLARI : Ulaşım Yolu

YÜZÖLÇÜMLERİ : Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 101 ada 19 parsel(ifrazen 101 ada145 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 70,54m2dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 101 ada 19 parsel(ifrazen 101 ada 146 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 26,48m2dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 116 ada 5 parsel (ifrazen 116 ada30 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 170,38m2dir.

MALİKİN ADI VE SOYADI: Doğan KIZIL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/35 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhinekamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur.03/07/2023