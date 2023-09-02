T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/34 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü

MEVKİİ : Kırmızı Tarla Mevkii

ADA NUMARALARI : 101 ve 116

PARSEL NUMARALARI : Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 101 ada 17 parsel(ifrazen 101 ada151 ve 152 parseller), Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 116 ada 3 parsel (ifrazen 116 ada 24 ve 25 parseller)

VASIFLARI : Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 101 ada 17 parsel(ifrazen 101 ada151 parsel) sayılı taşınmazın veTunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 116 ada 3 parsel (ifrazen 116 ada 25 parsel) sayılı taşınmazın vasıfları ulaşım yoludur.

Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 101 ada 17 parsel(ifrazen 101 ada152 parsel) sayılı taşınmazın vasfı rölekasyon yoludur.

Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 116 ada 3 parsel (ifrazen 116 ada 24 parsel) sayılı taşınmazın vasfı rezervuar yeridir.

YÜZÖLÇÜMLERİ : Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 101 ada 17 parsel(ifrazen 101 ada151 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 19,30m2dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 101 ada 17 parsel(ifrazen 101 ada152 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 470,95m2dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 116 ada 3 parsel (ifrazen 116 ada 24 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 129,19m2dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Çağlarca Köyü 116 ada 3 parsel (ifrazen 116 ada 25 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 1.060,48m2dir.

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ercan ALİŞEROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/34 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhinekamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur.03/07/2023