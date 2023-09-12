T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : 2023/400, 398, 396 ve 394 Esas 05/09/2023

KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİNİLANDIR

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırıldığı,

2-KamulaştırmaKarayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,

3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karşı yöneltileceği,

5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

6-Mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedelinin Iğdır Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8-Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyaya yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Sıra No İli İlçesi Köyü Ada Parsel Niteliği Malik Tapu alanı Kamulaştırılacak alan Dosya No 1 Iğdır Karakoyunlu Taşburun Köyü 192 7 Tarla Mehmet Aksu,

Ağca Oral, Zehra Ağsu 303,36 303,36 m2 2023-400 2 Iğdır Karakoyunlu Taşburun köyü 131 162 Ev Ahır ve Tarla Mustafa İçen 5.407,48 503,91 m2 2023-398 3 Iğdır Karakoyunlu Ergenekon Mahallesi 101 981 Yol Bağır İnce, Binnet İnce, Aziz İnce, Hatice Göl, Naciye Oğur, Rukiye Kızıl, YuhaneKeser, İshak Göl, Fatma Göl, Hicran Göl, Kader Göl, Bayram Göl, Cebrail Göl, Esma Göl 352,76 264,57 m2 2023-396

4 Iğdır Karakoyunlu Ergenekon Mahallesi 111 5 yol Hanım Bağcı, Selçuk Argın, Hacer Toktamışlı, Fatma Ballı, Cumhuriyet Doğru, Abbas Doğru, Kasım Doğru, Kibare Doğru,Dindar Doğru, Abbasali Doğru, Nurcan Ballı, Meryem Ballı, Rukiye Ballı, Ali Ballı, Unut Ballı, İbrahim Ballı, Ülkü Ballı, Ferzende Toktamışlı, Züleyha Toktamışlı, Zeki Toktamışlı, Meliha Toktamışlı, Yıldıray Toktamışlı, Havva Toktamışlı 593,83 534,45m2 2023-394

2023-394 esas duruşma tarihi: 20/12/2023 günü saat 10:30, 2023-396 esas duruşma tarihi: 20/12/2023 günü saat 10:35, 2023-398 esas duruşma tarihi: 20/12/2023 günü saat 10:20, 2023-400 esas duruşma tarihi: 20/12/2023 günü saat 10:25,