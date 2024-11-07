T.C. İncesu Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İNCESU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2021/131 Esas

Davacı Selahattin Dilek tarafından davalılar Abdurrahman Aytemur, Adnan Şeremet, Ayşe Şirin, Erhan Şeremet, Fatma Polat, Hacı Bekir Şeremet, Hatice Şeremet, Hava Dudu Kapusuz, Kadir Şeremet, Sadık Engin Şeremet, Selma Şeremet, Şaban Aytemur aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında; Dava konusu Kayseri ili, İncesu ilçesi, Beylik Mah. Beylik Karakuyu Mevkii, 2003 ada, 14 parsel, 9.000.00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz hakkında Selahattin Dilek tarafından hak iddia edilerek mahkememize tapu iptal ve tescil davası açıldığından,Bu taşınmazla ilgili hak iddia edenlerin 3 ay içinde mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.