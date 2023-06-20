T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Haziran 2023 / 00:01



ESAS NO: 2022/209 Esas

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Davalılar Şevket ve Nezahat oğlu, 20/01/1980 doğumlu Kerim Suvari ve Şevket ve Nezahat kızı, 01/06/1969 doğumlu Yasemin Suvari mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesinde özetle; Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Merkez Mahallesi 514 ada 10parsel sayılı taşınmazın davalının hissesi oranında kamulaştırma bedelinin yine aynı yasanın 10. Maddesi gereğince tespiti ve TOKİ adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Duruşma Günü: 04.10.2023 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK md. 147/2 ve md 321 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.