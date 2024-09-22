T.C. İnegöl (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 22 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2024/4 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 799 ada 312 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında arsa vasfında ve yüzölçümü 277,10 metrekaredir. Parsel İnegöl Küçük Sanayi Sitesi içerisinde kalmakta ve üzerinde imalathane ve depo olarak kullanıldığı tespit edilen tek katlı taban alanı 268,32 metrekare olan bir yapı bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 277,10 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planında Hmax : 9,50, Küçük Sanayi Sitesi planlıdır.

Kıymeti : 8.363.584,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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