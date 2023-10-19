T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*



2022/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz Mahmudiye mahallesi, 403 ada, 6 nolu parsel 327,20 m² arsa alanına sahip olup "3 Katlı Betonarme Bina ve Arsası" vasıflı ana gayrimenkuldür.Taşınmaz Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, Fethiye sokak, Fidanoğlu Apt. No: 27 adresinde bulunmaktadır. Parsel üzerindeki bina zemin + 2 normal kat olarak betonarme tarzda inşa edilmiştir. Her katta 1 adet mesken olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Zemin kat 1 nolu daire 113 m2 alana sahiptir. Daire 3 oda salon, mutfak, hol, banyo, wc ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin zemini laminant parke olup ıslak hacimleri seramik kaplıdır. Banyoda vitrifiye takılı olup duvarlar fayans kaplıdır. Mutfak dolabı mevcut olup girişi kapısı çelik, iç kapıları ise eski tip ahşap kapıdır. Taşınmazın 19.12.1994 tarihli ilk yapı ruhsatı, 21.10.1997 tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur.

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 403 ada, 6 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 113 m2

Arsa Payı : 20/68

İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli İnegöl İlave Revizyon Uygulama İmar Planını kapsamında "Bitişik Nizam, 3 Kat, Konut Alanı" planlıdır.

Kıymeti : 1.500.000,00-TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21.11.2023 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 28.11.2023 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19.12.2023 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26.12.2023 - 12:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz Mahmudiye mahallesi, 403 ada, 6 nolu parsel 327,20 m² arsa alanına sahip olup "3 Katlı Betonarme Bina ve Arsası" vasıflı ana gayrimenkuldür. Taşınmaz Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, Fethiye sokak, Fidanoğlu Apt. No: 27 adresinde bulunmaktadır. Parsel üzerindeki bina zemin + 2 normal kat olarak betonarme tarzda inşa edilmiştir. Her katta 1 adet mesken olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 1. Kat 2 nolu bağımsız bölüm 124m2 alana sahiptir. Daire 3 oda salon, mutfak, hol, banyo, wc ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin zemini laminant parke olup ıslak hacimleri seramik kaplıdır. Banyoda vitrifiye takılı olup duvarlar fayans kaplıdır. Mutfak dolabı mevcut olup girişi kapısı çelik, iç kapıları ise eski tip ahşap kapıdır. Dairenin tavan kısımlarından rutubet ve sıva atmaları bulunmaktadır. Taşınmazın 19.12.1994 tarihli ilk yapı ruhsatı, 21.10.1997 tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur.

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 403 ada, 6 parsel, 2 nolu bağımsız bölüm. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 124 m2

Arsa Payı : 24/68

İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli İnegöl İlave Revizyon Uygulama İmar Planını kapsamında "Bitişik Nizam, 3 Kat, Konut Alanı" planlıdır.

Kıymeti : 1.650.000,00-TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21.11.2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 28.11.2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19.12.2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 26.12.2023 - 13:45

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz Mahmudiye mahallesi, 403 ada, 6 nolu parsel 327,20 m² arsa alanına sahip olup "3 Katlı Betonarme Bina ve Arsası" vasıflı ana gayrimenkuldür. Taşınmaz Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, Fethiye sokak, Fidanoğlu Apt. No: 27 adresinde bulunmaktadır. Parsel üzerindeki bina zemin + 2 normal kat olarak betonarme tarzda inşa edilmiştir. Her katta 1 adet mesken olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 2. Kat 3 nolu bağımsız bölüm 124m2 alana sahiptir. Daire 3 oda salon, mutfak, hol, banyo, wc ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin zemini laminant parke olup ıslak hacimleri seramik kaplıdır. Banyoda vitrifiye takılı olup duvarlar fayans kaplıdır. Mutfak dolabı mevcut olup girişi kapısı çelik, iç kapıları ise eski tip ahşap kapıdır. Dairenin tavan kısımlarından rutubet ve sıva atmaları bulunmaktadır. Taşınmazın 19.12.1994 tarihli ilk yapı ruhsatı, 21.10.1997 tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur.

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 403 ada, 6 parsel, 3 nolu bağımsız bölüm. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 124 m2

Arsa Payı : 24/68

İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli İnegöl İlave Revizyon Uygulama İmar Planını kapsamında "Bitişik Nizam, 3 Kat, Konut Alanı" planlıdır.

Kıymeti : 1.650.000,00-TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21.11.2023 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 28.11.2023 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19.12.2023 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 26.12.2023 - 14:45

16.10.2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.