T.C. İpsala 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nden

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/390

KARAR NO : 2022/976

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2022 tarihli ilamı ile Ceza Muhakemeleri Kanunun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen, Mehmet Akif Emre Sokak No:52/14 İkitelli Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Ibrahım ve Somah oğlu 25/03/1982 Edlıb doğumlu, BELAL KHATAB tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.