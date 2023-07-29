T.C.İPSALAASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/95 Esas İ L A N
Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Edirne Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü İpsala Milli Emlak Şefliği arasında mahkememizde görülmekte olan "Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)" davası nedeniyle;
TMK 33.maddesi uyarınca, gaiplik kararı verilmesi istenen "Akman Mirasçıları: Mehmet Ali Hoca" hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/07/2023
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|BASIN NO: ILN01868854