T.C.İPSALAASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2023/95 Esas İ L A N

Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Edirne Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü İpsala Milli Emlak Şefliği arasında mahkememizde görülmekte olan "Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)" davası nedeniyle;

TMK 33.maddesi uyarınca, gaiplik kararı verilmesi istenen "Akman Mirasçıları: Mehmet Ali Hoca" hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/07/2023