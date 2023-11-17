T.C. İSCEHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) İLAN

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2020/120 Esas

DAVALI : GADE DEMİRER (OMAR) Ayşe ve Muhammed kızı, 11/01/1969 doğumlu,Suriye Uyruklu, Yabancı Kimlik No : 99992302902Cadde 11 Mahalle M Çelebi dış kapı no :23 Seyhan/Adana

Davacı İlyas Demirer tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya cevap verme süresi H.M.K’nun 127. maddesi uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren iki haftadır.

Cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirtilerek bildirmek, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz ve H.M.K’nun 324. maddesi hükmü uyarınca ikamesini talep ettiğiniz delil için mahkemece belirlenecek avansı yatırmanız gerekmektedir.

İlk itirazların H.M.K’nun 117. maddesi uyarınca cevap dilekçesinde bildirilmesi gerekli olup, aksi halde ilk itirazlar dinlenmeyecektir.

Davacının cevaba cevap dilekçesi vermesi halinde H.M.K’nun 136. maddesi hükmü uyarınca bu dilekçenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilirsiniz.

Yasal süresi içinde davaya cevap vermediğiniz takdirde H.M.K’nun 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacaksınız.

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra H.M.K’nun 139. maddesi hükmü uyarınca ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek tarafınıza bildirileceği İHTAR OLUNUR.

Duruşmalarda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.