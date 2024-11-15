T.C. İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .17297182-2020/1006-Ceza Dava Dosyası

İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesince;Ali ve Zülfiye oğlu 24/01/1975 Bursa d.lu sanık BAHATTİN ATAN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2020/1006 Esas, 2022/422 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında 1 yıl 3 ay hapis ve 40 TL adli para cezası kararı verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün için de mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.