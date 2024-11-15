T.C. İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .17297182-2017/80-Ceza Dava Dosyası

İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesince;Ahmed ve Kamilya oğlu 1997 Halep d.lu sanık AHMED ABDULLAH hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2017/80 Esas, 2024/24 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında 6000TL ve 20 TL adli para cezası kararı verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararınson ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.