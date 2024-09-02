T.C. İskenderun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 02 Eylül 2024 / 00:01

T.C.

İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2021/266 Esas

Mahkememizde görülmekte olan MirasçılıkBelgesi davası nedeniyle;

Ağzar Bedikyan'ın sağ olup olmadığı hususunda bilgi sahibi olanların mahkememize başvurmaları, TMK 594 gereği hak sahiplerinin ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatını bildirmesi aksi halde miras sebebiyleistihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği İLANEN İHTAR olunur.

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