T.C. Isparta 1. Aile Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2024 / 00:01

İLAN

T.C.

ISPARTA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/14

DAVALI : MEHMET RIZA ARSLAN-TC. Kimlik No:35468025890 - Mehmet Ali ve Meryem oğlu 30/06/1981 doğumlu, Yoncalı Köyü No:47 Dargeçit/ MARDİN

Davacı Zehra Arslan tarafından davalı Mehmet Rıza Arslan aleyhine açılan boşanma davasında,davalının adresinin meçhul olması nedeni ile Mahkememizin 22/02/2024 tarihli tensip tutanağında verilen ara karar gereğince;

Davalıya "25/02/2025 gün, saat 11:30 olarak belirlenen tahkikat duruşmasına "HMK'nın 147.maddesi uyarınca"Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatin sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği " şeklindeki ihtarın ilanen tebliği hususu rica olunur.26/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02096040