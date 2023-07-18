T.C. ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2023 / 09:21

Sayı : 2022/7 Esas20/06/2023 Mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonunda;HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1-Davanın kabulü ile, Ahmet oğlu Cemal’in GAİPLİĞİNE,

2-Şekerbank Isparta Şubesinin 142011354 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte Maliye Hazinesine intikaline,

Şeklinde karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/06/2023