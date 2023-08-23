T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2023 / 00:01

T.C.

ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/342 Esas26/05/2023 İLAN

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü İleDavalılar, Abdullah Borca, Mehmet oğlu Osman arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Doğancı mahallesi 206 ada 45 parsel ile, Isparta İli, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi, 295 ada 50 parsel sayılı taşınmazın eski malik ve gaip olduğu iddia edilen Mehmet oğlu Osman'ın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/342 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.26/05/2023

GAİP:

Osman: Mehmet oğlu