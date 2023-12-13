T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İ L A N

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 09:34

Sayı : 2023328 Esas 24/05/2023

İLAN

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü İle Davalılar, Abdullah Borca, Dudu Havva Annesi, Şerife İbrahim Kızı Kayyımı, Şerife İbrahim karısı arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Sülübey mahallesi 146 ada 42 parselin eski malikleri ve gaip olduğu iddia edilen Dudu Havva annesi, Şerife İbrahim karısı, ve Şerife İbrahim kızı'nın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023328 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.24/05/2023

GAİP

Dudu Havva Annesi,

Şerife İbrahim Kızı Kayyımı,

Şerife İbrahim karısı