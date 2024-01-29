T.C. ISPARTA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 / 00:01



Sayı :2015/96 Esas

İ L A N

Mahkememizin 2015/196 E. Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında, 13/01/2015 tarihinde vefat eden Isparta ili Senirkent ilçesi Şehler SENİRKENT ilçesi, ŞEHLER mah/köy, 10 Cilt, 51 Aile sıra no, 33 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ İHSAN ve FADİME oğlu/kızı, 01/04/1966 dogumlu,36145629714 T.C. kimlik nolu, Müteveffa Süleyman BARBAROS'un en yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.09/11/2023