T.C. Isparta 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ISPARTA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/1534 Esas

Davacı HACER BAŞA tarafından davalılar MUSTAFA BAYRAKTAR aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizin 13/12/2021 tarih ve 2021/1534 Esas 2023/1409 Karar sayılı ilamı ile davalı Mustafa Bayraktar'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olması sebebiyle DAVANIN KABULÜ İLE; aynen taksimi mümkün olmayan Isparta İli, İslamköy ilçesi, Müftü Mahallesi, 158 ada 4 parsel sayılı taşınmazın ORTAKLIĞININ GENELAÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE, karar verilmiş olup, iş bu kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilam yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.