T.C. ISPARTA İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01

ISPARTA İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN DOSYA NO : 2021/442KARAR NO : 2021/496

DAVACI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI/ BORÇLU : ASIM NURİ ERKOÇ,

Dosyadaki adresleri :

1-Kepeci Mah. 1206 SK. NO: 22/1 Merkez/ISPARTA

2-Yayla Mah 1605 şehit fethi sezgin uludağ sok no:21 iç kapı no:2 Merkez/ISPARTA

3-Hızırbey Mah. 1547 Sk. A Sitesi Doğan Ay Sıtesı No: 67A / 2 Merkez/ISPARTA

4-Hızırbey Mah. 1547 Sok. No:11 Merkez/ISPARTA

TEBLİĞE KONU EVRAK

MUHTEVİYATI : İcra memur muamelesini şikayet dilekçesi, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin tebliği

Davacı Türkiye İş Bankası A.Ş. 29/09/2021 tarihli dava dilekçesiyle, Isparta İcra Müdürlüğünün 2017/19535 esas sayılı dosyasında borçlu Asım Nuri Erkoç'a ödeme emri, hacizli olan taşınmazlara ilişkin düzenlettirilen raporların ve diğer tebligatların borçlunun adresinin meçhul olması sebebiyleilanen tebliğ edilmesine karar verilmesinin talep edildiği, ancak icra müdürlüğünün 18/09/2021 tarihli kararı ile bu taleplerinin reddine karar verildiği, bu kararın kaldırılarak taleplerinin kabulünü talep etmiştir.

Mahkememizin 01/10/2021 tarih 2021/442 esas 2021/496 karar sayılı ilamıyla; borçluya ilanen tebligat yapılmadan önce bu kişinin resmi ve özel mercilerden (PTT, belediye, nüfus müdürlüğü, seçim kurulu, vergi dairesi, tapu, banka, askerlik şubesi, GSM şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu... gibi) araştırma yapılmadan sadece emniyet araştırması sonucuna göre ilanen tebligat yapılmasının geçersiz olduğu, kolluk araştırmasının bile sağlanamadığı, icra müdürlüğünün kararının yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davacı tarafından açılan şikayet davasının reddine karar verilmiştir.

Davacı 04/11/2021 tarihli istinaf başvurusu dilekçesiyle; Isparta İcra Hukuk Mahkemesinin 01/10/2021 tarih 2021/442 esas 2021/496 karar sayılı şikayet davasının reddine dair kararının haksız ve hukuka aykırı olduğundan kaldırılarak şikayetlerinin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Yukarıda özeti yapılan icra memur muamelesini şikayet dilekçesi, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 13/10/2023