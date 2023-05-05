T.C. İSPİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı : E.64693721-2019/134-Ceza Dava Dosyası 28.04.2023

Sanık Erdal Atmaca'nın 24/09/2008 tarihinde işlemiş olduğu tehdit suçundan hakkında İspir Cumhuriyet Başsavcılığının 17/11/2008 tarih ve 2008/463 sayılı iddianamesiyle mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda 17/06/2020 tarih, 2019/134-2020/71 E/K sayılı kararıyla 34141428614 TC Kimlik numaralı Mevlüt ve Medine oğlu 20/03/1986 İspir doğumlu Erdal Atmaca hakkında tehdit suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği sanığın adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla adı geçen sanığa mahkememiz gerekçeli kararının 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,29.30. Maddeleri gereğince "yurt genelinde yayın yapan ilk 5 ulusal gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde" ilanen tebligat yapılması karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren tebligat kanunun 31. Maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yerin mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlemek suretiyle istinaf talebinde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.

Kâtip 291288

✍e-imzalıdır. Hâkim 212346

✍e-imzalıdır.

1/1