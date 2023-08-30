T.C. İSPİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı : 2022/168 Esas 08/08/2023

İLAN METNİ Davacı , Teiaş Genel Müdürlüğü İleDavalılar , Asiye Yıldırım Öztürk, Asuman Türkoğlu, Mahmut Öztürk, Memet Öztürk, Mükime Balli, Resul Öztürk, Suna Usta arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında davacı idarenin 29/04/2022 tarihli dilekçesinde; Erzurum ili, Pazaryolu ilçesi, Esenyurt mahallesi, 127 ada, 40 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılmasının istenildiği belirtilerek davaya konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini talep etmiş, mahallinde mahkememizce 25/06/2022 tarihinde keşif yapılmış, bilirkişilerce taşınmazın bedeli toplam 78.231,24 TL olarak tespit edilmiş olmakla; tapu maliklerinin Ömer ve Zümriye kızı Asuman Türkoğlu, Ömer ve Zümriye kızı Mükime Ballı, Ömer ve Zümriye oğlu Mahmut Öztürk tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilememiş olup, duruşma günü, dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş, duruşma günü 09/11/2023 günü saat 09:30'e bırakılmış olup davalıların duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi, hazır bulunmadıkları veya kendisini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde duruşmaya yokluklarında devam olanacağı ve karar verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.