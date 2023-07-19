T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2016/72

KARAR NO : 2022/617

Mahkememizin 22/12/2022 tarih ve 2016/72 Esas, 2022/617 Karar sayılı kararı ile 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yapılan yargılama neticesinde CMK 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Kostov ve Maria oğlu, 1958 Poldif doğumlu, KOMEN ANGELOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Mahkememize doğrudan dilekçe verilmesi yada tutunağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak , yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdekiNöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi Müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.11/05/2023