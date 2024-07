T.C. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İ L A N

ESAS NO: 2024/424 Esas

Davacı Güven Uçan tarafından davalı Esba Mimarlık Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan İflas (Adi Takipten Doğan İflas (İİK 156)) davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 300152-5 sicil numarasına kayıtlı davalı ESBA MİMARLIK DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin (Mersis No: 0377-0887-1190-0001, Vergi No: 3770887119) iflası istenmiş olmakla, İİK'nın 177/son maddesi atfı ile İİK'nın 178/2 ve İİK'nın 166/2 maddesi gereğince, diğer alacaklıların ilan tarihinden onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve açılan bu davanın yargılamasının 27/02/2025 günü saat 14:40'a bırakıldığı hususu İLAN olunur. 10/07/2024

