T.C. İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nden
T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO : 2024/226 Esas
KARAR NO : 2024/516
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 6400 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Raken ve Lutfıye oğlu, 01/01/2007 doğumlu, MUHAMMED ALAZBA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02117164