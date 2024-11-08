T.C. İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/226 Esas

KARAR NO : 2024/516

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 6400 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Raken ve Lutfıye oğlu, 01/01/2007 doğumlu, MUHAMMED ALAZBA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.