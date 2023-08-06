T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/277 Esas

KARAR NO : 2023/419

Hırsızlık suçundan SSÇ Fidan Atabinen hakkında mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı06/07/2023 tarihli ilamı ileberaat kararı verilmiş olup, Moahmmed ve Hanem oğlu, 1969 doğumlu müşteki SABAH MOHAMMED ABDOUN SELİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.08.2023