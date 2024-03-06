T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2023/619 Esas

KARAR NO : 2024/114

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2024 tarihli ilamı ileberaatine karar verilen SSÇ Yiğit ÇELİK dosyasının müştekisi olan ANNICK MARTHE E BORN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.03.2024