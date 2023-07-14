T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/308 Esas

KARAR NO : 2023/390

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/06/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 1 YIL 2 AY 6 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Morshed ve Rafaa oğlu, 25/01/2004 doğumlu ABED TURKMANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.07.2023