T.C. İSTANBUL 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/638 Esas

DAVALI - BORÇLU : MEHMET ÇAĞATAY ALTINLI

Davacılar tarafından aleyhinize açılan İstihkak davasının yapılan yargılamasında alınan bilirkişi raporunda;

1- Ticari defter kayıtlarına göre; İncelenen İstihkak iddia eden şirketlere ait ticari defterlerin açılış ve kapanış onayının yapıldığı, usulüne uygun olarak tutulduğu ve sahibi lehine kanıt olabilme işlevine sahip olduğu,

Haczedilen;

a) 1. ve 10. sıralarda bulunan mahcuzlara ait fatura sunulmadığı, ticari defter, envanter ve demirbaş kayıtlarında bulunmadığı,

b) 2-9., 11-16. sıralarda bulunan mahcuzların İstihkak iddia eden şirketlerin malların envanter ve demirbaş kayıtlarında bulunduğu, sunulan faturaların ticari defter kayıtlarıyla uyumlu olduğu,

c) İstihkak iddia eden üçüncü kişi şirketler ile borçlu şirket arasında ticari ilişki bulunmadığı,

d) Haczedilen mahcuzların toplam değeri 37.450,00 TL olduğu,

2- Organik bağ:

Kurucular ve ortaklık yapısına göre, istihkak iddia eden üçüncü kişi şirketler ile borçlu şirket arasında danışıklı işlemler yapılmadığı ve organik bir bağ olduğunu gösteren kanıt ve belirtiler olmadığı, tespit edilmiş olup,

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.