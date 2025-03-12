T.C.İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan

Yayın Tarihi: 12 Mart 2025 / 00:01

T.C.İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO : 2024/447 Esas

KARAR NO : 2024/434

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.12.2024 tarihli ilamı ile Nitelikli Dolandırıcılık suçundan;

Sanık Ali SARIKAYA'nın "Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan TCK'nun 158/1-f Son maddesi gereğince 3 YIL 6 A HAPİS ve 50.000-TL ADLİ PARA CEZASI ile İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-2-3) cezaları ile sanığın istinaf dilekçesi,

Müşteki;

Süren ve Cenya oğlu 10.12.1961 İstanbul doğumlu, İstanbul, Şişli, Feriköy mah. Nüfusuna kayıtlı müşteki Vazken MAGAR tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesitebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin altında bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mağdurların yokluklarında karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibareniki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak veya en yakın yer Ağır Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR