T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/569 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar, ABDULKADİR ERCÜMENT İPEKLİ, ALİYE AYDIN, BEHİÇ DOLAR, EMİN ÇELİK, EMİNE ÇELİK SANCAR, FATMA ÖZÜBERKGİL, HİDAYET GULAM, İSA KARAMAN, İSMAİL HAKKI ÇELİK, MEMET ALİ ÇELİK, MUSA KAZIM ÇELİK, MÜMİNE ÇETİNER, KOSOVA GİLANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Fatih İlçesi, Yenikapı Kültür Parkı I. Etap projesi kapsamında bulunan İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çakırağa Mahallesi, 845 Ada, 27 Parsel 259,71-m² sahalı taşınmaz, 23/02/2023 tarih 315108 sayılı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nün Başkanlık onaylı Kamu Yararı kapsamında kaldığından, Büyükşehir Belediye Encümeni'nce 01/03/2023 tarihli 1565-1551 sayılı kararı ile Encümen Kararı alındığı, taşınmazda davalılara ait tapunun iptali ile haciz, ipotek v.b. Herhangi bir ayni hak ve mevcut ise bedele yansıtılarak taşınmazların takyidatlarından ari İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tesciline karar verilmesini temin için Hâkimliğimizde dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 8-10 maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyulur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/569 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/05/2023