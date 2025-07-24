T.C. İstanbul 11. Aile Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/702 Esas

DAVALI: LORAİNE PAULETTE KÜÇÜK -

Davacı İNAN KÜÇÜK ile davalı LORAİNE PAULETTE KÜÇÜK arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı LORAİNE PAULETTE KÜÇÜK'ün bildirilen adresinde tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır, davacının dava dilekçesinde; Tarafların 2011 yılında evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, tarafların İngiltere de 2013 yılına kadar bir arada kaldıklarını ancak 2013 yılından 2018 yılına kadar her ne kadar İngilterede kalmışlar ise de davalının kusurlu davranışları evlilik birliğinin yüklediği sorumlulukları yerine getirmediğinden farklı şehirlerde yaşadıklarını, Davalının 2018 yılında Türkiye'ye geldiğini ve bir daha İngiltere ye dönmediğini, Türkiye de yaşamını sürdürdüğünü, Müvekkilinin ise 2001 yılından bu yana yaşamına İngiltere de devam ettiğini, müvekkilinin davalı ile iletişim kuramadığını, Davalının Türkiye'ye geldikten sonra bir daha müvekkilinin yaşadığı ve aynı zamanda davalının kendi ülkesi olan İngiltere ye dönmemesinin evlilik birliğinin temelden sarsıldığının kanıtı olduğunu, davalının, müvekkile bir daha dönmeyeceğini, evlilik birliğini sürdürmek istemediğini beyan ettiğini, davalının evlilik birliğinin yüklediği sorumlulukları yerine getirmediğini beyan ederek, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını beyan ederek boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş olup; Davalı LORAİNE PAULETTE KÜÇÜK'e dava dilekçesinin ve ön inceleme hazırlık tutanağının bir örneğinin HMK 122. Maddesi gereği davalıya tebliğine, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini HMK 127. ve 129. Maddelerine uygun olarak iki suret halinde ibraz etmesi HMK 121-129. Maddeleri gereği delil olarak gösterdiği belgeleri cevap dilekçesine eklemesi, delil olarak gösterilen belgeler ve yapılacak tebligat gideri için toplam 1000 TL delil avansını yatırması için tebliğinden itibaren 2 haftalık süre verilmesine, Davalı tarafından cevap dilekçesi verildiğinde bunun bir örneğinin davacı tarafa tebliğine, HMK 136. Maddesi gereği davacının 2 hafta içinde cevaba cevap dilekçesi verebileceğine, giderin davacı avansından karşılanmasına, Davacı cevaba cevap dilekçesi verdiğinde HMK 136. Maddesi gereği bunun davalı tarafa tebliğine, davalının 2 hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceğine, giderinin davacı avansından karşılanmasına, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 139/1-ç maddesi uyarınca; davacı ve davalı yanın ön inceleme duruşmasına ilişkin davetiye tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz dosyaya sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmalarına, bu hususların verilen kesin süre içerisinde taraflarca yerine getirilmemesi halinde tarafların bildirdikleri delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına,7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 141/1 ve 2. maddeleri uyarınca; davacı yanın cevaba cevap davalı yanın ise ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilecekleri yahut değiştirebileceklerine, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunmalarını genişletip, değiştiremeyecekleri, iddia ve savunmaların genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümlerinin saklı olduğu hususu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.