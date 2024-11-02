T.C. İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden 2. İlan

Yayın Tarihi: 02 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2. İLAN

Sayı: 2024/8 Esas

Davacı: Maliye Hazinesi'ne İzafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü

Davalı : Kayyım (İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile Kayyım (İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ) arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik ve Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Beyazıt Mah. 615 ada, 31 parselde kayıtlı 28,00 m² yöz ölçümlü taşınmazın hisse malikleri Ahmet Şakir kızı Ayşe, Aliye kocası Ömer ve Aliye kızı Nusret Kaya'yı tanıyan ve bilenin olmadığı, sağ veya öldüğüne dair bir belge bulunmadığından ve uzun seneden beri haber alınamadığından kendisi hakkında bilgileri olanların Mahkememizin 2024/8 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde dosyamıza müracaat etmesi hususu 2.kez ilanen tebliğ olunur.

GAİPLER:

Ahmet Şakir kızı Ayşe,

Aliye kocası Ömer,

Aliye kızı Nusret Kaya,