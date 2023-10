T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/291 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Şişli ilçesi

MEVKİİ : Ergenekon mahallesi

ADA NO : 646 ada

PARSEL NO : 5 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 77,13 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Belinda KAYAER ve Egia Herman SÖMER

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/291 esas sırasında davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü ile davalılar Belinda KAYAER ve Egia Herman SÖMER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;davacı vekili; dava konusu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ergenekon Mah. 646 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın bodrum kat 1 nolu bağımsız bölümünde trafo yeri isabet eden 77,13 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiğinden 646 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın bodrum kat 1 nolu bağımsız bölümünde trafo yerine isabet eden 77,13 m2 lik taşınmazın bedelinin 1 numaralı bağımsız bölüm maliklerinden Belinda KAYAER (64.444,00TL) ile Egia Herman SÖMER'e (64.444,00TL) olarak takdir edildiği, idarenin satın alma talebine ilişkin tebligatın Belinda KAYAER ve Egia Herman SÖMER'e tebliğ edildiği ancak süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ergenekon Mah. 646 Ada, 5 Parsel sayılı sayılı taşınmazın bodrum kat 1 nolu bağımsız bölümünde trafo yeri isabet eden 77,13 metrekaresine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca Belinda KAYAER (64.444,00TL) ile Egia Herman SÖMER'e (64.444,00TL) kamulaştırma bedelinin tespitiyle, davalılar Belinda KAYAER ve Egia Herman SÖMER adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olduğu hususları,2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/10/2023