T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/205 esas

KARAR NO : 2023/322 Karar

SANIK :ALİ TÜRKSOY Aslan ve Viktor oğlu 11/06/1975

İstanbul doğumlu ElazığAğın Yenipayammah. Nüfusunda kayıtlı

SUÇ : BilişimSistemleri Banka veya Kredi KurumlarınınAraç olarak kullanılması suretiyledolandırıcılık

KARAR TARİHİ : 19.06.2023

Yukarıda açık kimliği yazılı "sanık ALİ TÜRKSOYhakkında BilişimSistemleri Banka veya Kredi KurumlarınınAraç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan3YIL4 AY HAPİSVE820 TLADLİ PARA CEZASI "ilecezalandırılmasına karar verilmiştir.Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekçeli karartebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğolunur.19.09.2023