T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/51 Esas

KARAR NO : 2023/34 Karar

İ L A N

SANIK : NİHAD ABIŞOV Ali veDudu oğlu06/03/1994 naçivan doğumlu

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

KARAR TARİHİ : 19/01/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı " sanık NİHAD ABIŞOV 'ınnitelikli dolandırıcılık suçundan 3 YIL4 AY HAPİS VE5.000,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına " karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekçeli karartebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğolunur. 09/08/2023