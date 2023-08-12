T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
DOSYA NO : 2022/51 Esas
KARAR NO : 2023/34 Karar
İ L A N
SANIK : NİHAD ABIŞOV Ali veDudu oğlu06/03/1994 naçivan doğumlu
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
KARAR TARİHİ : 19/01/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı " sanık NİHAD ABIŞOV 'ınnitelikli dolandırıcılık suçundan 3 YIL4 AY HAPİS VE5.000,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına " karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekçeli karartebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğolunur. 09/08/2023
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|BASIN NO: ILN01875945