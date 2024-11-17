T.C. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2020/911 Esas

KARAR NO : 2023/1232

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile 52387 sayılı TCK'nun142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Feyruz kızı, 2000 doğumlu ESMAHAN İBRAHİM ve Sened ve Firdevs kızı, 2002 HALEB doğumlu BÜŞRA ELAZİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeistinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.