T.C. İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/540 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ,
MAHALLE : KEMANKEŞ MAHALLESİ
ADA NO : 2216
PARSEL NO : 2
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 36,00m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :1-ADEM OĞLU KOSTAKİ
: 2-İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Yukarıda belirtilen dava konusu Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, 2216 ada 2 parsel ayılı taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/540 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116870