T.C. İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/540 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ,

MAHALLE : KEMANKEŞ MAHALLESİ

ADA NO : 2216

PARSEL NO : 2

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 36,00m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :1-ADEM OĞLU KOSTAKİ

: 2-İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Yukarıda belirtilen dava konusu Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, 2216 ada 2 parsel ayılı taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/540 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.