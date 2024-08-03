T.C. İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

İLAN

T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/711 Esas

DAVALILAR : YUNUS EMRE KAFA (T.C.:25139063672)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Yunus Emre Kafa'nın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Yukarıda isimleri yazılı davalının duruşma günü olan 12/12/2024 günü saat: 09:35'de duruşmaya gelmesi, sulh için gerekli hazırlıkları yapması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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