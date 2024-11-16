T.C. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2015/423 Esas

KARAR NO : 2016/229

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/06/2016 tarihli ilamı ile 265/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Dursun ve Ünzile oğlu, 06/11/1981 doğumlu, Tokat, Turhal, Gündoğdu mah/köy nüfusuna kayıtlı ERDAL BAYRAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt genelinde yayımlanan bir gazetede ve internet sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek dilekçe ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.