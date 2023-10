T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023

ESAS NO : 2021/66 Esas

Davacı Faik ÇAKMAKLI tarafından davalılar BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ, SAME DEUTZ FAHR TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, SAME DEUTZ FAHR ADIYAMAN BAYİSİ aleyhinize açılan Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma günü davalı SAME DEUTZ FAHR TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' ne dava dilekçesinde belirtilen adresine tebliğ edilemediğinden adres araştırmasından da bir netice alınamadığından da ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekilinin 27/01/2021 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacı Faik ÇAKMAKLI ile BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. arasında 30/03/2018 tarihinde imzalanan Finans kira sözleşmesi uyarınca müvekkilinin Same Deutz Fahr C6205 yeşil renkli mısır tablalı biçerdöver kiralandığını, davacı ileBNP PARİBAS FİNANSLA KİRALAMA A.Ş. arasında 60 ay vadeli olarak imzalanan kira sözleşmesi uyarınca 60 ay sonunda biçer döverin devri kiracı olan müvekkile geçeceğini, davacının biçer döveri Same Deutz Fahr Adıyaman bayisinden aldığını, sözleşmede 2018 model gözüken biçer döverin aslında 2017 model olduğunu, gizli ayıp yüzünden sürekli arıza yaptığını her defasında Diyarbakır ilinde bulunan Same Deutz servisine götürüldüğünü, usule aykırı sözleşmeyle satılmış olan gizli ayıplı Same Deutz Fahr C6205 model biçerdöverin misli ile değiştirilmesini, mümkün değilse davacının zararının tespit edilmesi ile ilgili zararın tazminine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK317/2. Maddesi gereğince cevap süresi tebliğden itibaren iki haftadır. Aşağıda belirtilen ilk duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmaksızın duruşmada hazır bulunmadığınız taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK 147-320-321ve 322. maddeleri gereğince ihtar olunur.

Duruşma Günü: 03/11/2023 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

