T.C. İstanbul 13. İcra Dairesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
2024/35175 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/35175 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|660.000,00
|1
|Taşıt
|34FGG337 Plakalı , 2022 Model , FIAT Marka , DOBLO COMBİ 1.6 Tipli , 463460209463143 Motor No'lu , NM426300006W73355 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 120HP , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Beyaz , ARAÇ BAŞINDA YAPILAN KEŞİF VE KONTROLLERİNDE : Aracın anahtarının olmadığı, km bilgisinin tespit edilemediği, sağ ön tampon üzerinin çamurlukta sıyrak-vuruk- tampon kısmının yerinden oynamış olduğu, sağ arka kapı ve çamurluk üzerinde vuruk yer olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı olmadığından çalışıp çalışmadığının kontrolleri yapılamamıştır. Motor ve şanzumanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BİR ÖRNEĞİ EKLENMİŞTİR. Araç Fırat Yed-i Emin Otoparkı - Nişancı Mah. Otokçılar cad.no:49 Eyüp/ İSTANBUL adresinde bağlı bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 12:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 12:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 12:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 12:29
Aracın bulunduğu adres : FIRAT YED-İ EMİN OTOPARKI - NİŞANCI MAH. OTAKÇILAR CAD. NO: 49/A EYÜPSULTAN / İSTANBUL
#ilangovtr BASIN NO: ILN02182757