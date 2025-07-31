T.C. İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/501 Esas

DAHİLİ DAVALI:Kenan DEMİR

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili Davalı Kenan DEMİR'e bilirkişi raporu ekli davetiye çıkartılmış olup adı geçen dahili davalıya tebligat yapılamamıştır. Duruşma ara kararı gereği bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 22/11/2024 tarihinde keşif yapıldığı, Bilirkişiler tarafından müşterek hazırlanan18.12.2024 tarihli bilirkişi raporunda özetle; "Dava konusu Beyoğlu ilçesi, Tomtom Mahallesi, 317 Ada 81 parsel sayılı, 2.189,85 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, ana taşınmazın 21/6381 arsa paylı, 1.Bodrum kat A-B blok Bağımsız bölüm : 57 nolu dükkan vasıflı taşınmazın; 26/12/2016 tarih ve 12889 yevmiye nolu intikal işlemi ile 54705615 nolu elbirliği mülkiyet ile; Hatun DEMİR, Sultan DEMİR, Kazım DEMİR, Meryem ÇINAR, Emir DEMİR, Şehriban ULUDEVELİ, Songül KARAKAYA, Destina Kibriya ÖZCAN, Hanım Gaye DEMİR, Şahimerdan DEMİR, adlarına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Dava konusu 317 ada, 81 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın tapudaki pay ve paydaş sayısı göz önüne alındığında her bir hissedarın hissesine imar durumunda gösterilen müstakil bir imar parseli yada bağımsız bölüm oluşturacak şekilde ifrazı mümkün olmadığından taşınmazın aynen taksimi mümkün değildir. Ortaklığın taşınmazın satılması yolu ile giderilmesi gerekmektedir. Dava konusu taşınmazın keşif tarihi (22/11/2024) itibari ile taşınmazın tamamının değeri 2.173.500,00- TL olarak hesap ve takdir edilmiştir. Hatun DEMİR'in 240/480 miras payına düşen bedel 1.086.750,00-TL, Sultan DEMİR 44/480 miras payına düşen bedel 199.237,50-TL, Kazım DEMİR 44/480 miras payına düşen bedel 199.237,50-TL, Meryem ÇINAR. 44/480 miras payına düşen bedel 199.237,50-TL, Emir DEMİR 44/480 miras payına düşen bedel 199.237,50-TL, Ayşe KIZILER 20/480 miras payına düşen bedel 90.562,50-TL, Songül KARAKAYA 11/480 miras payına düşen bedel 49.809,375-TL, Destine Kibriya ÖZCAN 11/480 miras payına düşen bedel 49.809,375-TL, Hanım Gaye DEMİR 11/480 miras payına düşen bedel 49.809,375-TL, Şahimerdan DEMİR 11/480 miras payına düşen bedel 49.809,375-TL, Toplam 1 miras payına düşen 2.173.500,00 TL bedel" şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Duruşma Günü: 02/10/2025 günü saat: 11:00'da duruşmada; "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" hususu ile birlikte bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.