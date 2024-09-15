T.C. İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 15 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/501 Esas

DAVALI: ŞAHİMERDAN DEMİR

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalının yurt dışı adreslerine duruşma gününü bildirir davetiye Konsolosluk aracılığıyla çıkarılmış olup, adreslerde ikamet etmediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesini özetle; Muris Hasan DEMİR'in sahibi olduğu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Tomtom Mh. Polonya Çıkmazı Nuri Mevkii, 34 pafta, 317 ada, 81 parsel numarada kayıtlı 2.189,85 metrekarelik arsa üstündeki binada bulunan 1. bodrum kat, 57 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın giderilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Durusma Günü: 22/10/2024 günü saat:10:08'da duruşmada; "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tebliğ olunur." hususu ile birlikte dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024

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