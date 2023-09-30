T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 30 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/35 Esas

DAVALI : BİRİKİM LOJİSTİK TAŞIMACILIK HAFRİYAT GIDA TEKSTİL REKLAM MEDYA ORGANİZASYON SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden kentsel dönüşüm gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK. 317.madde hükmü gereği 2 hafta içinde davaya cevaplarınızı yazılı olarak ve ve HMK. 318.madde hükmünde gösterilen şekilde delilleriniz ve dayanağı belgeleriniz ile birlikte sunmanız, HMK 320/2.maddesi uyarınca ön inceleme duruşmasına kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmez veya geçerli bir mazeret bildirmediğiniz takdirde HMK.320 ve 321.maddeleri gereğince yargılama yapılarak hüküm verilebileceği, Duruşma Günü: 31/10/2023günü saat: 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.